Сергей Лавров о ситуации с Македонией: что реально происходит на Балканах

Мы всегда активно поддерживали диалог. Всегда выступали за то, чтобы решение было приемлемо для народов и правительства и Греции, и Македонии. Мы не выступаем против названия. мы задаем вопросы о том, насколько легитимен этот процесс, насколько он действительно обусловлен стремлением найти консенсус между Грецией и Скопье. начал объяснять журналистам Лавров

Также эксперт добавил, что вторым возможным вариантом конфликта может являться инициатива США загнать все балканские страны в НАТО и прекратить какое-либо влияние России в этом регионе.

Мы хотели всегда, чтобы позиция Совета безопасности уважалась. А эта позиция основывается на том, что решение должно быть законным. Когда название утверждается документом, который подписано не на том уровне, котором требует конституция Македонии, у нас это вызывает вопросы о легитимности процесса. добавил политик

Также политик отметил внесенные Парламентом Македонии поправки в Конституцию, а также закон об языках. Главе МИДа непонятна ситуация, согласно которой данное постановление отказывается подписывать президент страны.

Напомним, что Сергей Лавров о сотрудничестве по инвестиционной стратегии в Арктике.

Фото и видео: прямая трансляция Сергея Лаврова