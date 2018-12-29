Сергей Лавров о сотрудничестве по инвестиционной стратегии в Арктике

Вопросы Арктики активно обсуждаются при участии МИДа страны.

Сергей Лавров рассказал о развитии инвестиционных программ по развитию Арктики. По мнению специалиста, важно знать, чем живут регионы. Поэтому глава МИД выразил благодарность за принятия послов в северные регионы государства.

Для них это очень полезно и важно посмотреть как живет регион, который является мотором не только для Сибири, но и для России в целом. Роль регионов в реализации внешней политики России - велика. Во-первых, потому что регионы и есть Российская Федерация наряду с федеральным центром. Во-вторых, регионы все больше обретают вкус ко внешним связям. заметил эксперт

Добавим, что при министре иностранных дел существует совет глав субъектов. Ежегодно представлено по семь представителей. Они ротируется,как и экономические ведомства, промышленности и торговли, другие службы, связанные с решением вопросов регионов по внешнеэкономическим связям.

Арктический совет - очень полезная организация. мы всячески поддерживаем те процессы, которые в этом органе идут. Это, наверно, одна из немногих структур, которая не задета геополитическими дрязгами. Она работает вполне конкретно, деполитизированно. Мы считаем, что это образец для подражания добавил спикер

По данным политика, на данный момент председательством органа занимаются представители Финляндии.

Предметная работа по вопросам развития ресурсов севера, при сохранении экологии, при обеспечении коренных малых народов - все это весьма важно. Наряду с этим, МИД вносит вклад в транспортную инфраструктуру обеспечивая более безопасное и эффективное использование Северного морского пути. резюмировал специалист

Напомним, что Сергей Лавров рассказал об интересах России по внешней политике в Сербии.

Фото и видео: прямая трансляция Сергея Лаврова