Глава МИД РФ сообщил о принципах нераспространения ядерного потенциала.

Сергей Лавров назвал размещение ядерного оружия США в Европе неприемлемым для России. Такое заявление глава внешнеполитического ведомства сделал на международной конференции, посвященной вопросам разоружения. Чиновник уточнил, что Москва основывается на положениях Договора о нераспространении ядерного арсенала. При этом запасы США располагаются на территории ряда европейских государств. В РФ призывают американскую сторону вернуть это вооружение домой, а соответствующую инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать.

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Эксперт добавил, что РФ исходила и будет исходить из того условия, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана. Этот принцип закреплен совместном заявлении президентов России и США от 16 июня 2021 года, а также в заявлении глав государств России и КНР от 28 июня 2021 года.

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Фото и видео: МИД России

