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Сергей Лавров назвал размещение ядерного оружия США в Европе неприемлемым
Сегодня, 14:08
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Сергей Лавров назвал размещение ядерного оружия США в Европе неприемлемым

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Глава МИД РФ сообщил о принципах нераспространения ядерного потенциала.

Сергей Лавров назвал размещение ядерного оружия США в Европе неприемлемым для России. Такое заявление глава внешнеполитического ведомства сделал на международной конференции, посвященной вопросам разоружения. Чиновник уточнил, что Москва основывается на положениях Договора о нераспространении ядерного арсенала. При этом запасы США располагаются на территории ряда европейских государств. В РФ призывают американскую сторону вернуть это вооружение домой, а соответствующую инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать.

Сохраняется порочная практика "совместных ядерных миссий" с участием неядерных стран НАТО. В их рамках отрабатываются сценарии применения ядерного оружия по России. 

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт добавил, что РФ исходила и будет исходить из того условия, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.  Этот принцип закреплен совместном заявлении президентов России и США от 16 июня 2021 года, а также в заявлении глав государств России и КНР от 28 июня 2021 года. 

Лавров: Режим Зеленского становится все опаснее для соседей Украины.

Фото и видео: МИД России
 

Теги: европа, сергей лавров, чдерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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