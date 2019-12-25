Лавров: Режим Зеленского становится все опаснее для соседей Украины

Глава МИД РФ рассказал о том, что Киев затевает опасные игры.

Режим украинского президента Владимира Зеленского становится все опаснее для соседей Украины. Об этом на конференции по разоружению рассказал российский министр по внешней политике Сергей Лавров. Чиновник считает, что власти Киева затеяли опасные игры, связанные с получением собственного ядерного оружия.

Сегодня опасности, которые режим Зеленского представляет для соседних стран и международной безопасности в целом, существенно возросли…с планами обретения собственного ядерного оружия. Сергей Лавров, глава МИД России

Клишас: санкции против руководства России говорят о том, что инструмент исчерпан.

Фото и видео: МИД России