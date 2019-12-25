Клишас: санкции против руководства России говорят о том, что инструмент исчерпан

Сенатор считает, что Запад находится в "угаре".

Российский сенатор Андрей Клишас считает, что западные санкции против руководства России говорят о том, что данный инструмент давления на страну исчерпан. Такое мнение представитель комитета СФ по конституционному законодательству привел в интервью для "РИА Новостей".

То, что ряд стран Запада в санкционном угаре перешли к эффектным, но, как они и сами признают, символическим жестам, говорит о том, что их санкционный инструментарий исчерпан. Андрей Клишас, сенатор РФ

Напомним, что сегодня стало известно о том, что президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза. Британия ранее ввела персональные санкции против Путина и Лаврова. Речь идет о заморозке финансовых активов, а не о перемещении лиц.

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Фото: Piter.tv

