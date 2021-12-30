Сергей Лавров исполнил мечту юного петербуржца и познакомил его с режиссером Михалковым

Личную встречу в Москве договорились устроить после новогодних праздников.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в акции "Ёлка желаний". Он исполнил мечту Станислава из Петербурга и познакомил его с режиссером Никитой Михалковым. Об этом рассказала пресс-служба МИД в Twitter.

Ребенок пообщался министром Сергеем Лавровым, а затем и с самим Никитой Михалковым по видеосвязи. Личную встречу в Москве договорились устроить после новогодних праздников. Вдобавок, Лавров позвал мальчика вместе с семьей на экскурсию в МИД.

Ранее депутаты ЗакСа Ленобласти Михаил Макаров и Павел Коржавых поздравили детей с Новым годом.

Видео: Twitter / МИД России