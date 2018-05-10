Депутаты ЗакСа Ленобласти Михаил Макаров и Павел Коржавых поздравили детей с Новым годом

Михаил Макаров и Павел Коржавых подарили куклу и машинку на радиоуправлении сестре и брату Станиславе и Михаилу.

Депутаты ЗакСа Ленобласти Михаил Макаров и Павел Коржавых поздравили детей и вручили им подарки в рамках всероссийской акции "Елка желаний".

Областные депутаты вместе с коллегами из районного и городского советов депутатов, представителями администраций Выборгского района и поселений снимали с новогодней елки шарики, на которых были написаны желания детей.



Михаил Макаров и Павел Коржавых подарили куклу и машинку на радиоуправлении сестре и брату Станиславе и Михаилу.





Ранее глава муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава районной администрации Валерий Савинов поздравили детей с наступающим Новым годом.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: МГ "Наш город"