Сергей Харлашкин ушел из "Метростроя"

Исполняющим обязанности гендиректора назначен заместитель гендиректора – главный инженер Александр Старков.

Сергей Харлашкин покинул пост генерального директора ОАО "Метрострой". Информацию об этом "Интерфаксу" подтвердил сам бывший руководитель.

Исполняющим обязанности гендиректора назначен заместитель гендиректора – главный инженер Александр Старков.

На протяжении 25 лет вплоть до июня 2017 года "Метрострой" возглавлял Вадим Александров, затем компанию возглавил его сын Николай. Он являлся генеральным директором директором до февраля 2020 года, после него пост занял бывший глава городского комета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. На данный момент в ФСБ находятся 2 уголовных дела о растрате, фигурантом которых является Николай Александров.

"Метрострой" основан в 1941 году, специализируется на строительстве метро, энергетических объектов и инженерных систем.

Ранее в Петербурге завели уголовное дело после смерти метростроителя из-за техники с истекшим сроком эксплуатации.

Фото: gov.spb.ru