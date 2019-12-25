Сергей Боярский раскритиковал оппозиционеров, призвавших Запад не накладывать на них санкции

Он уверен, что они еще пожалеют об этой просьбе.

Депутат Госдумы Сергей Боярский выступил с критикой оппозиционеров, которые попросили Запад не накладывать на них санкции.

Есть хорошая пословица: "Друзья познаются в беде". Сейчас очень непростое, тревожное время. И вместо того, чтобы объединиться, как это сделали сотни тысяч наших неравнодушных граждан, некоторые позволяют себе выставлять свою персону как отдельно стоящую от общества, от страны. Заявил депутат телеканалу "Санкт-Петербург"

Боярский уверен, что наша страна обязательно пройдет этот непростой период и выйдет из него победителями. Он считает, что те, кто сейчас делает такие "некрасивые заявления", впоследствии будут об этом жалеть, им будет стыдно.

Ранее знаменитые петербуржцы прокомментировали "военную спецоперацию" России на территории Украины.

Фото: Instagram / sergeyboyarskiy