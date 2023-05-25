  1. Главная
Сергей Бобровский получил чемпионский перстень за победу с "Флоридой"
Сегодня, 15:23
Вратарь получил перстень Кубка Стэнли.

Бывшему вратарю петербургского СКА Сергею Бобровскому вручили чемпионский перстень НХЛ за победу клуба "Флорида Пантерз" в Кубке Стэнли. 

Торжественное вручение прошло на клубном мероприятии с участием игроков и тренерского штаба. Перстень изготовлен из драгоценных металлов, украшен бриллиантами и рубинами. На лицевой стороне изделия изображены два Кубка Стэнли и эмблема клуба, а внутри выгравирована фраза "Мы ни перед кем не извиняемся".

В финальной серии Кубка Стэнли "Флорида" победила "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 4:2 по матчам, обеспечив команде первый титул в истории франшизы.

Ранее Роман Ротенберг объявил о запуске производства клюшек бренда "Красная машина".

Фото: Telegram / Роман Ротенберг

