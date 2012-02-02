Гол Барбашева помог "Вегасу" обыграть "Даллас" в матче НХЛ

Павел Дорофеев запомнился зрителям результативной передачей.

Команда "Вегас Голден Найтс" на гостевой ледовой арене обыграла противников из "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась с результатом 3:2. Шайбы в ворота соперников на 5, 30 и 57 минутах матча из клуба победителей забросили спортсмены Брейден Макнэбб, россиянин Иван Барбашев и Райлли Смит. У проигравших отличились на 11 и 17 минутах Уайатт Джонстон и Джастин Грицковян. Наш соотечественник, нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев совершил результативную передачу в эпизоде с третьим голом команды.

В рамках матча Иван Барбашев стал девятым российским игроком, который забросил 20 шайб в текущем сезоне НХЛ. Лидирует по этому показателю форвард "Тампы" Никита Кучеров с 40 очками. На данный момент "Даллас" располагается на второй позиции в турнирной таблице Центрального дивизиона. Клуб набрал 97 очков после 70 проведенных игр. "Вегас" также находится на 2-й позиции, но Тихоокеанского дивизиона с 78 очками по итогам 71 встречи. "Даллас" в ночь на 25 марта по московскому времени примет на домашней площадке соперников из "Нью-Джерси", а "Вегас" в этот же день сыграет в гостях против "Виннипега".

Фото и видео: YouTube / NHL