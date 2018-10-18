Сергей Безруков: "В детском искусстве не должно быть провокации"

Народный артист считает, что в детском искусстве не место для провокаций.

Сергей Безруков рассказал, чего не должно быть в современном детском искусстве. По его словам, главное - уберечь детей от провокаций.

Есть провокации, которые допускают художники, потому что они считают, что, заявляя о себе громко, они выигрывают. Нехорошо, когда они это делают в детском театре. Взрослые сами разберутся, они просто не пойдут на этот спектакль и все. Особенно в регионах не хотят смотреть ультрасовременное, скандально кричащее. Но в детском не надо провокаций. Сергей Безруков, народный артист России

Ранее Piter.TV побывал на закрытии Большого Детского фестиваля в Севкабеле под руководством Сергея Безрукова.

Фото и видео: Piter.TV