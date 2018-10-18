Музыка, кино, цирк и анимация: в Петербурге завершился Детский фестиваль Сергея Безрукова

Руководитель фестиваля Сергей Безруков рассказал, зачем необходимо проводить детские фестивали.

В Петербурге прошло закрытие II Международного Большого Детского фестиваля. Для детей выступили цирковые артисты и актеры Московского Губернского театра. Детское жюри выбрало лучшие спектакли и фильмы в семи номинациях.

Это был просто чудесный фестиваль. Который год поражаюсь, насколько хорошие спектакли показывают нам, детям. Это просто фантастически! У меня только хорошие и радостные эмоции. Ярослава Дегтярева, председатель детского жюри, финалистка конкурса "Голос. Дети"

Награды получили режиссеры со всей России: из Улан-Удэ, Екатеринбурга, Твери и Москвы. Всего в этом году в фестивале участвовали 228 заявок. Это 30 театров из 12 городов. Зачем необходимо проводить подобные мероприятия, рассказал руководитель фестиваля Сергей Безруков.

Моя основная идея в том, чтобы мы дождались участия главных лиц нашего государства, чтобы еще больше поднять рейтинг и внимание. Мы сами по себе самодостаточные взрослые, а вот что касается детей, мы в состоянии и в силах, заявлять об этом настолько громко, чтобы там замечали. Сергей Безруков, народный артист России, руководитель фестиваля Сергей Безруков

Большой Детский фестиваль посетили более 2 тысяч человек. В следующем году фестиваль вернется в Петербург в рамках Культурного форума.

Фото и видео: Piter.TV