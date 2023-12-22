Глава Крыма подвел итоги 2023 года и пожелал России победы на СВО.

Российский губернатор Сергей Аксенов поздравил жителей Крыма с Новым годом. Видеообращение к местным жителям размещено в Telegram-канале чиновника. Он пояснил, что наступивший 2024 год страна встречает с надеждами на лучшее будущее, а граждане желают добра близким и родным людям, друзьям. По словам спикера, праздничное тепло также согревает отечественных воинов, которые в настоящее время находятся на передовой линии специальной военной операции. Они находятся на боевом посту, обеспечивают безопасность городов и сел, стабильную работу важных государственных объектов, выполняют служебный долг. Специалист пояснил, что ежемесячно на фронт отправляются тонны гуманитарной помощи, а власти делали и будут делать все необходимое для того, чтобы семьи защитников Родины были окружены вниманием и заботой.

Мы молимся за вас, друзья. Уходящий год прошел под знаком поддержки СВО. В это святое дело по зову сердца включились тысячи крымчан всех возрастов и национальностей. Сергей Аксенов, глава Крыма

Сергей Аксенов признал, что 2023 год стал непростым для полуострова, так как в работе фиксировались как успехи, так и сложности. В качестве примера горькой утраты глава Крыма привел героев, которые отдали свои жизни за Отечество. Однако несмотря на испытания, жители региона стали более сплоченными и сильными.

Владимир Сальдо поздравил жителей Херсонской области с Новым годом.

Фото и видео: Telegram / Сергей Аксенов