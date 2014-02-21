Сергачев сделал пас на победный гол в овертайме матча с "Далласом"

Игра закончилась со счетом 5:4.

Российский защитник из "Тампы" Михаил Сергачев допустил грубую ошибку у ворота команды в третьем периоде матча с "Далласом", проводимом в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В результате соперникам удалось забить гол, ставшим победным на встрече. Игра завершилась со счетом 5:4 в овертайме. Михаил Сергачев потерял шайбу в своей зоне при игре "Тампы" в большинстве, после чего "Даллас" забил. Инцидент зафиксирован на 56-ой минуте матча. Ситуацией воспользовался Радек Факса, поразивший ворота голкипера Брайана Эллиотта.

Напомним, что "Даллас" с 20 очками расположился на третьей позиции в рейтинге Западной конференции. "Тампа" с 19 очками располагается на шестом месте в списке Восточной конференции. Напомним, что в овертайме россияни Михаил Сергачев отметился результативной передачей на Алекса Киллорна. В итоге он завершил матч с полезным показателем "минус 1".

Шайба Гаврикова в овертайме принесла "Коламбусу" победу над "Филадельфией".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET