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Серьезное ДТП произошло на углу Софийской и Димитрова
Сегодня, 22:17
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smirenny

Серьезное ДТП произошло на углу Софийской и Димитрова

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На место прибыли пожарные.

Вечером в среду, 9 сентября, на перекрестке Софийской улицы с улицей Димитрова произошло жесткое ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.

Столкнулись "Фольксваген" и "Хендай", водителя второго автомобиля госпитализировали со множественными ушибами. Как именно произошла авария, выясняется. Источник отметил, что одна из машин сильно пострадала. В каком состоянии находится другой участник ДТП, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что на Мебельной улице столкнулись пять машин.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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