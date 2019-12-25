На Мебельной улице столкнулись пять машин

Пострадали двое.

В среду, 9 сентября, перед перекрестком Мебельной улицы с Яхтенной улицей в сторону Шуваловского проспекта произошло ДТП, сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На Мебельной улице у дома №11 в 18:40 столкнулись "Опель", "Вольво", "Лада", "Форд" и "Мини Купер". К месту прибыли сотрудники ДПС и скорая помощь, пострадали двое водителей. Их госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Что именно произошло, выясняется. По сообщению редакции "Мегаполис" шестым участником аварии оказался велосипедист.

Ранее мы писали, что транспортная прокуратура проведет проверку происшествия на ж/д переезде "Торфяное".

Фото: vk.com/spb_today