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На Мебельной улице столкнулись пять машин
Сегодня, 21:54
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smirenny

На Мебельной улице столкнулись пять машин

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Пострадали двое.

В среду, 9 сентября, перед перекрестком Мебельной улицы с Яхтенной улицей в сторону Шуваловского проспекта произошло ДТП, сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На Мебельной улице у дома №11 в 18:40 столкнулись "Опель", "Вольво", "Лада", "Форд" и "Мини Купер". К месту прибыли сотрудники ДПС и скорая помощь, пострадали двое водителей. Их госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Что именно произошло, выясняется. По сообщению редакции "Мегаполис" шестым участником аварии оказался велосипедист.  

Ранее мы писали, что транспортная прокуратура проведет проверку происшествия на ж/д переезде "Торфяное".

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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