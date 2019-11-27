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Транспортная прокуратура проведет проверку происшествия на ж/д переезде "Торфяное"

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Инцидент произошел сегодня около 13:15.

Северо-Западная транспортная прокуратура потребовала организовать проверку в связи с происшествием на железнодорожном переезде "Торфяное" в Приморском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, автобус остановился перед пересечением железнодорожного переезда остановился на запрещающий сигнал светофора, но по указанию дежурного по станции начал движение. Специальное заграждение поднялось, из-за чего автобус остановился и застрял. В результате ДТП пострадали 3 пассажира, которым была оказана медицинская помощь.

В ходе проверки будет выяснены точные обстоятельства происшествия и приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Ранее мы писали, что появилось видео, как автобус застрял на переезде у "Старой Деревни".

Видео: Piter.TV

Теги: дтп на переезде, переезд, транспортная прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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