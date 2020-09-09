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Появилось видео, как автобус застрял на переезде у "Старой Деревни"

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Есть пострадавшие.

Около половины второго дня на железнодорожном переезде произошло ДТП: автобус №93 застрял на системе подъема ограничителей упоров.

В результате аварии пострадали четыре петербурженки в возрасте 72, 71, 65 и 21 года. Троих из них доставили в больницу с травмами средней тяжести. Отмечается, что движение по железной дороге восстановили с ограничением скорости на переезде до 5 км/ч. Также частично восстановлено движение автомобилей через переезд. Вскоре автобус сняли с упоров и отбуксировали, сообщил источник в правоохранительных органах.

В распоряжении редакции Piter.TV попала видеозапись, на которой запечатлен момент аварии.

Ранее мы писали, что появились первые подробности аварии на ж/д переезде у станции "Старая деревня".

Видео: Piter.TV 

Теги: авария, автобус застрял на переезде, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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