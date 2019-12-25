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Появились подробности аварии на ж/д переезде "Старая деревня"
Сегодня, 15:43
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smirenny

Появились подробности аварии на ж/д переезде "Старая деревня"

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Пассажиры автобуса получили травмы средней тяжести.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 9 сентября около 13:20 на на железнодорожном переезде "Старая деревня" произошло необычное ДТП. 

Сообщается, что при проезде переезда автобусом "ЛиАЗ" по неустановленным причинам поднялся защитный барьер.

В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса – женщины, из них три получили травмы средней тяжести, и одна в удовлетворительном состоянии отказалась от госпитализации. Задержки железнодорожного транспорта не последовало.

Ранее мы писали, что автобус наехал на отбойник и застрял на ж/д переезде "Старая Деревня".

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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