Автобус наехал на отбойник и застрял на ж/д переезде "Старая Деревня"

Пострадали четверо.

Днем в среду, 9 сентября, на железнодорожном переезде "Старая деревня" застрял автобус.

Как сообщил источник редакции Piter.TV, бензобак автобуса был пробит. В результате аварии пострадали четыре человека: их осмотрели медики. Движение поездов пришлось остановить. Очевидцы отмечают, что возможна пробка.

Регулировщица показывала,проезжать.А потом говорит,что я тут не причём они сами автоматически поднялись... Похоже поднялся во время движения автобуса через переезд. Слишком погнутый барьер. отметили петербуржцы в соцсетях (прим.ред. – орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ранее мы писали, что момент ДТП на Шафировском попал на видео.

Фото: vk.com/spb_today