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Автобус наехал на отбойник и застрял на ж/д переезде "Старая Деревня"
Сегодня, 14:24
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smirenny

Автобус наехал на отбойник и застрял на ж/д переезде "Старая Деревня"

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Пострадали четверо.

Днем в среду, 9 сентября, на железнодорожном переезде "Старая деревня" застрял автобус. 

Как сообщил источник редакции Piter.TV, бензобак автобуса был пробит. В результате аварии пострадали четыре человека: их осмотрели медики. Движение поездов пришлось остановить. Очевидцы отмечают, что возможна пробка. 

Регулировщица показывала,проезжать.А потом говорит,что я тут не причём они сами автоматически поднялись...

Похоже поднялся во время движения автобуса через переезд. Слишком погнутый барьер.

отметили петербуржцы в соцсетях (прим.ред. – орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ранее мы писали, что момент ДТП на Шафировском попал на видео.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: дтп, дтп на переезде, дтп с автобусом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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