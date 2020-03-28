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Серьёзное ДТП произошло на Туристской улице

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Спасателям пришлось вырезать водителя из автомобиля.

Как сообщили очевидцы в социальной сети "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" вечером 27 марта на Туристской улице произошло ДТП. Видеозапись с места происшествия оказалось в распоряжении Piter.tv. 

На место аварии приехали спасатели, а также мобильная бригада реаниматологов.  Известно, что пришлось вырезать водителя из салона автомобиля.

Остальные подробности ДТП пока не известны.

Ранее мы сообщили, что на Ленинском проспекте перевернулся каршеринг.

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, мчс, туристскаяулица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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