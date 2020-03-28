Серьёзное ДТП произошло на Туристской улице

Спасателям пришлось вырезать водителя из автомобиля.

Как сообщили очевидцы в социальной сети "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" вечером 27 марта на Туристской улице произошло ДТП. Видеозапись с места происшествия оказалось в распоряжении Piter.tv.

На место аварии приехали спасатели, а также мобильная бригада реаниматологов. Известно, что пришлось вырезать водителя из салона автомобиля.

Остальные подробности ДТП пока не известны.

Ранее мы сообщили, что на Ленинском проспекте перевернулся каршеринг.

Видео: Piter.tv