Серьёзное ДТП произошло на Туристской улице

Как сообщили очевидцы в социальной сети "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" вечером 27 марта на Туристской улице произошло ДТП. Видеозапись с места происшествия оказалось в распоряжении Piter.tv.
На место аварии приехали спасатели, а также мобильная бригада реаниматологов. Известно, что пришлось вырезать водителя из салона автомобиля.
Остальные подробности ДТП пока не известны.
Ранее мы сообщили, что на Ленинском проспекте перевернулся каршеринг.
Видео: Piter.tv
Обсуждение ( 0 )