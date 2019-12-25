На Ленинском проспекте перевернулся каршеринг

Водитель остался жив.

Как сообщили очевидцы в социальной сети "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", 28 марта в Красносельском районе произошло ДТП с участием каршеинга.

На пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников легковушка сервиса "Делимобиль" опрокинулась на крышу.

По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что автомобилист остался жив.

Ранее мы сообщили, что на углу Дальневосточного и Народной водители массово подрались из-за ДТП.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" / ВКонтакте