На Ленинском проспекте перевернулся каршеринг

Как сообщили очевидцы в социальной сети "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", 28 марта в Красносельском районе произошло ДТП с участием каршеинга.
На пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников легковушка сервиса "Делимобиль" опрокинулась на крышу.
По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что автомобилист остался жив.
Ранее мы сообщили, что на углу Дальневосточного и Народной водители массово подрались из-за ДТП.
Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" / ВКонтакте
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