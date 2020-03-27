На углу Дальневосточного и Народной водители массово подрались из-за ДТП

Мужчины почти две минуты выясняли отношения, пока за их машинами толпились попутчики.

Около четырех часов дня 27 марта на углу Народной улицы и Дальневосточного проспекта случился дорожный конфликт. В распоряжении Piter.TV оказалось видео инцидента с камер наружного наблюдения.

Судя по кадрам из видео, одна черная машина несильно въехала в другую темную легковушку. Водитель машины с пострадавшим бампером тут же вышел на дорогу, автомобилист из второй легковушки также вышел к нему навстречу. К разборкам присоединились приятели одного из водителей. Мужчины почти две минуты выясняли отношения, пока за их машинами толпились попутчики. На время на перекрестке даже скопилась пробка.

Чем закончился конфликт, неясно – момент примирения или разъезда автомобилистов на камеры не попал. Также неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в ДТП.

Очевидцы: на Левашовском шоссе загорелась бытовка.

Видео: Piter.TV