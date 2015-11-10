Серебряные ряды на Невском готовят к масштабной реставрации до 2026 года

Историческому зданию в центре Петербурга вернут облик XVIII века без изменений.

В Петербурге объявлен конкурс на проведение реставрации фасадов Серебряных рядов — памятника архитектуры XVIII века на Невском проспекте, 31. Работы должны завершиться к ноябрю 2026 года.

Начальная стоимость контракта составляет 27 459 206 руб. Подрядчику предстоит восстановить исторический вид здания без изменения его цветового решения.

Согласно документации, в план включены замена кровельных ограждений, ремонт штукатурного слоя, восстановление гранитных ступеней цоколя и другие мероприятия по сохранению архитектурных элементов.

Здание известно тем, что в XVIII веке в нём торговали ювелирными изделиями. Первоначально оно было деревянным с аркадой на первом этаже, но после пожара отстроено заново из камня на средства купечества.

Фото: Piter.TV