Серебряные ряды на Невском готовят к масштабной реставрации до 2026 года

В Петербурге объявлен конкурс на проведение реставрации фасадов Серебряных рядов — памятника архитектуры XVIII века на Невском проспекте, 31. Работы должны завершиться к ноябрю 2026 года.
Начальная стоимость контракта составляет 27 459 206 руб. Подрядчику предстоит восстановить исторический вид здания без изменения его цветового решения.
Согласно документации, в план включены замена кровельных ограждений, ремонт штукатурного слоя, восстановление гранитных ступеней цоколя и другие мероприятия по сохранению архитектурных элементов.
Здание известно тем, что в XVIII веке в нём торговали ювелирными изделиями. Первоначально оно было деревянным с аркадой на первом этаже, но после пожара отстроено заново из камня на средства купечества.
Фото: Piter.TV
