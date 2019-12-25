В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) в столице прошла встреча советника президента России Антона Кобякова с председателем наблюдательного совета компании Srbijagas, экс-заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным. Стороны обсудили подготовку к форуму и перспективы расширения сербского участия в его деловой программе.

Российская сторона вновь подтвердила особый статус Сербии как ключевого партнера на Балканах. Антон Кобяков подчеркнул, что Россия традиционно рассматривает Сербию как одного из важнейших партнёров в регионе. Отношения двух стран строятся на многолетней дружбе, взаимном уважении и духовно-исторической близости народов.

В ходе встречи были затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая развитие политического, экономического и гуманитарного взаимодействия, а также перспективы укрепления общественных и межпарламентских связей. Александр Вулин, со своей стороны, подчеркнул приверженность Сербии самостоятельному внешнеполитическому курсу.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы участия сербских официальных лиц и представителей бизнеса в других крупных международных мероприятиях, проводимых в России, включая Российский энергетический форум и Международный форум объединённых культур.

