На Серафимовском кладбище общегражданские захоронения подтопили грунтовые воды

У Старой деревни потоп: грунтовые воды вышли наверх и затопили Серафимовское кладбище.

Часть территории Серафимовского кладбища Приморского района затоплена грунтовыми водами. Об этом сообщает "Фонтанка.Ру". Природный катаклизм затронул около пятнадцати процентов территории. Земля не выдержала напора тающего снега и подземных вод. Представители ГУ МЧС сообщили, что оповещены о ситуации, но на данный момент активных действий по устранению проблемы не проводят. Сейчас сотрудники занимаются мониторингом инцидента.

По какой причине не сработали дренажные каналы и специально установленные для этого помпы - неизвестно. Однако, руководство кладбища заявило о том, что защитное оборудования для этого на территории все-таки функционирует. но частично. Это связано с ремонтом Богатырского проспекта. Сейчас включен только водоотвод у Торфяной дороги. Эксперты отмечают, что вода должна уйти под землю примерно к 15 числу.

Администрация Серафимовского кладбища рассказало, что подтопленными оказались гражданские захоронения. Мемориальный комплекс и Аллея героев не пострадали. Стоит отметить, что из-за резкого потепления в Санкт-Петербурге объем сточных вод вырос в 2,5 раза.

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Фото: Pixabay.com