На премии имени Сергея Курехина в танце покажут внутренний мир Воробья

В память о авангардном музыканте создадут балет "Воробьиное озеро".

Главной интригой проведения премии имени Сергея Курехина в Петербурге станет показ балета "Воробьиное озеро". Постановка создана под аранжировку музыки данного композитора-авангардиста. Создатели описали работу как трагикомедию, основанную на аллегориях и рассказывающую о "трансцендентном знании на макрокосмос". Главным героем повествования станет обычный Воробей.

По задумке автора представления Максима Свагина, птица будет проходить через несколько времен. Остальные персонажи будут представлять его внутренний мир и внешние воздействия на судьбу воробья. В названии балета заложена отсылка к знаменитому творению на музыку Чайковского.

Отметим, что премьера намечена на 17 апреля. Зрителям покажут работу фрагментарно. Однако, организаторы надеются в ближайшее время реализовать идею в полноценном танцевальном действии.

