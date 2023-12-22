Росатом отправил из Петербурга сепараторы для турецкой АЭС "Аккую"

Общий вес груза составляет около 640 тонн.

Компания Росатом успешно осуществила уникальную операцию по доставке груза из Петербурга на стройплощадку АЭС "Аккую" в Турции. Для этого были задействованы два горизонтальных сепаратора-пароперегревателя, которые, сопровождаемые тремя ледоколами и двумя буксирами, переправились по замерзшей Неве в ночь на 29 января.

Маршрут проходил мимо главных исторических достопримечательностей Северной столицы, таких как Смольный, Эрмитаж и Петропавловская крепость. Весь путь оборудование сопровождалось службами специального реагирования.

Общий вес груза составляет около 640 тонн. Он будет доставлен на стройплощадку в Турции из морского порта Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что пятый блок ЛАЭС останавливали дважды за год из-за поломки.

Фото: Росатом