Пятый блок ЛАЭС останавливали дважды за год из-за поломки

Авария привела к увеличению оптовой стоимости на электричество.

В течение 2023 года пятый энергоблок Ленинградской АЭС-2 останавливали дважды в связи с поломкой в паровой турбине. Об этом пишет издание "КоммерсантЪ".

Первый раз блок останавливали 12 июля. Специалисты ремонтировали лопатки в турбине, мероприятия завершились 23 сентября. Повторная остановка случилась на прошлой неделе, 12 ноября.

Остановка блока привела к увеличению оптовой стоимости на электричество. При этом аналогичных поломок турбин на других АЭС не зафиксировано. Проводится расследование.

Ранее мы сообщили о том, что восьмому энергоблоку Ленинградской АЭС выдали разрешение на строительство.

Фото: ВКонтакте / Ленинградская АЭС