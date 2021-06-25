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Пятый блок ЛАЭС останавливали дважды за год из-за поломки
Сегодня, 13:58
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Пятый блок ЛАЭС останавливали дважды за год из-за поломки

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Авария привела к увеличению оптовой стоимости на электричество.

В течение 2023 года пятый энергоблок Ленинградской АЭС-2 останавливали дважды в связи с поломкой в паровой турбине. Об этом пишет издание "КоммерсантЪ".

Первый раз блок останавливали 12 июля. Специалисты ремонтировали лопатки в турбине, мероприятия завершились 23 сентября. Повторная остановка случилась на прошлой неделе, 12 ноября.

Остановка блока привела к увеличению оптовой стоимости на электричество. При этом аналогичных поломок турбин на других АЭС не зафиксировано. Проводится расследование.

Ранее мы сообщили о том, что восьмому энергоблоку Ленинградской АЭС выдали разрешение на строительство.

Фото: ВКонтакте / Ленинградская АЭС

Теги: ленинградская аэс, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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