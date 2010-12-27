Станцию метро "Сенная площадь" и переходы с нее закрыли

Это произошло в 11:01.

Станция метро "Сенная площадь", а также переходы на станцию "Садовая" и "Спасская" закрыты. Об этом 19-го июня сообщила пресс-служба петербургского метрополитена в своем Telegram-канале.

Станцию закрыли в 11:01 из-за обнаружения бесхозного предмета. Ведутся проверки.

В последний раз это происходило станции метро Петербурге закрывали 17-го июня. Тогда петербуржцы временно не могли попасть на "Владимирскую", а также в "Девяткино".

Накануне, 18-го июня, Piter.TV сообщил о том, что на оранжевой ветке метро сломался состав, и поезда приходили с задержкой.

Фото: А.Савин wikipedia.org