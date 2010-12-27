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Станцию метро "Сенная площадь" и переходы с нее закрыли
Сегодня, 11:30
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nadezhda_sib

Станцию метро "Сенная площадь" и переходы с нее закрыли

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Это произошло в 11:01.

Станция метро "Сенная площадь",  а также переходы на станцию "Садовая"  и "Спасская" закрыты. Об этом 19-го июня сообщила пресс-служба петербургского метрополитена в своем Telegram-канале.

Станцию закрыли в 11:01 из-за обнаружения бесхозного предмета. Ведутся проверки. 

В последний раз это происходило станции метро Петербурге закрывали 17-го июня. Тогда петербуржцы временно не могли попасть на "Владимирскую",  а также в "Девяткино".

Накануне, 18-го июня, Piter.TV сообщил о том, что на оранжевой ветке метро сломался состав, и поезда приходили с задержкой. 

Фото: А.Савин wikipedia.org

Теги: закрытие сенной, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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