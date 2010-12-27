На оранжевой ветке сломался состав: поезда приходят с задержкой

UPD: В 8:49 движение на 4 Линии восстановлено, метрополитен работает в штатном режиме.

По 4 линии (оранжевая) в петербургском метрополитене задержка в движении по причине неисправного состава. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

По словам пассажиров петербургской подземки, более 15 минут не удается отправиться в сторону "Улицы Дыбенко" от "Спасской". Движение будет осуществляться только до "Площади Александра Невского", поезда будут ходить с увеличенным интервалом.

Линия открыта 30 декабря 1985 года. Долгое время в составе Четвертой линии находилась северная часть Пятой линии - вверх от Садовой. Длина действующей части линии на сегодня - 11 км, и ожидается существенный прирост линии в обе стороны. В частности, после постройки ТЧ-10 "Правобережное" Четвертая линия, подобно Первой, выйдет за пределы города в Ленинградскую область.

UPD: В 8:49 движение на 4 Линии восстановлено, метрополитен работает в штатном режиме.

Фото: Piter.TV