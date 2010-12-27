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Станция метро "Сенная площадь" вновь доступна для пассажиров
Сегодня, 11:48
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Станция метро "Сенная площадь" вновь доступна для пассажиров

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Станцию проверяли в течение получаса.

Станция метро "Сенная площадь" и переходы на станцию "Садовая" и "Спасская" открыты для пассажиров. Об этом 19-го июня сообщила пресс-служба петербургского метрополитена в своем Telegram-канале.

Станция была закрыта в течение получаса с 11:01 до 11:34. На ней обнаружили бесхозный предмет. Во время проверки опасных предметов не обнаружили.

Накануне, 18-го июня, Piter.TV сообщил о том, что на оранжевой ветке метро сломался состав, и поезда приходили с задержкой. 

Фото: А.Савин wikipedia.org

Теги: бесхозный предмет, закрытие метро, метро сенная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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