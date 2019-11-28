Сенной рынок закрыли на три недели по решению суда

На майских праздниках туда наведалась полиция.

Октябрьский районный суд временно приостановил работу Сенного рынка. ООО "Коммерческий Центр "Питер" привлекли к ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

После осмотра территории рынка 10 мая было установлено, что там допускается массовое скопление людей без соблюдения социальной дистанции, участок находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, а также нарушаются условия хранения пищевой продукции и многое другое.

В связи с этим деятельность Сенного рынка приостановили на 22 дня. Защитник обвиняемого вину не признал.

О большом скоплении людей на рынке сообщил в полицию петербуржец. 11 мая на рынке задержали арендатора.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО