Сенат США решил повременить с импичментом Трампу до инаугурации Байдена

Глава республиканцев отметил, что Сенат не успеет рассмотреть вопрос до прекращения полномочий действующего президента США.

Сенат США решил повременить с импичментом Дональду Трампу до инаугурации Джо Байдена. Такое решение принял лидер республиканцев Митч Макконнелл. Он заявил, что Сенат не сможет принять резолюцию об импичменте действующего президента до срока прекращения его полномочий, который истекает 20 января. Эксперт уточнил, что документ не успеют принять даже в том случае, если процесс обсуждений начнется на этой неделе и будет быстро продвигаться.

Это не решение, которое принял я, это факт Митч Макконнелл, глава республиканцев в Сенате

Также республиканец рассказал, что за оставшиеся семь дней невозможно обеспечить "честный и серьезный" процесс по импичменту. Спикер призвал сосредоточиться на передаче власти новому избранному главе Белого дома и его администрации.

Палата представителей вынесла импичмент Дональду Трампу.

Видео: FOX News