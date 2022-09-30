Сенат США принял проект, включающий новую миллиардную помощь Украине

"За" проголосовали 72 законодателя, "против" - 25.

Американский Сенат в Конгрессе принял правительственный законопроект, включающий выделение новой военной и финансовой помощи Украине. Законодатели рассмотрели документ о краткосрочных расходах США до середины декабря 2022 года. В частности, страна предоставит киевскому режиму 12,3 миллиарда долларов. "За" принятие такого проекта выступили 72 человека, "против" проголосовали 25. Известно, что все неподдержавшие являются представителями республиканской партии. Так как документ все же был принят (для этого требовалось только 60 голосов в поддержку), то он поступает на рассмотрение в местную Палату представителей.

Одобренный пакет украинской помощи включает в себя $4,5 млрд для фонда правительства страны, а также $3 млрд на поставки вооружения, боевого оборудования и другой материально-технической поддержки ВСУ. Еще $2,8 млрд уйдут на работу Пентагона. Эти денежные средства позволят лидеру Белого дома Джо Байдену отправить киевскому режиму новое американское оружие и боеприпасы на сумму до $3,7 млрд.

Лидер меньшинства в Сенате США, республиканец Митч Макконнел выступил перед коллегами. Он уверен в том, что что выделение подобных средств в помощь Украине является не "каким-то приятным символическим жестом", а реальной инвестицией в национальную безопасность США, а также защиту международных союзников.

Президент США подписал закон о предоставлении помощи Украине на 40 млрд долларов.

Фото и видео: YouTube / USA TODAY, 13News Now