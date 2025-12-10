Семью россиян выпустили из центра для мигрантов в США после жалоб на еду

Адвокат рассказал о том, что в еде мигрантов находились черви и плесень.

Семью российский граждан освободили из центра содержания мигрантов, расположенного в американском штате Техас после жалоб на плохое содержание. Соответствующими данными с местными журналистами телеканала NBC News поделились потерпевшие. В СМИ уточнили, что Никита, его супруга Оксана и трое их детей находились в центре обработки иммиграционных документов с октября 2025 года. Пресса написала о том, что иностранцы страдали от червей и плесени в еде.

Наши соотечественники были освобождены примерно через неделю после того, как адвокат написал письмо к властям с просьбой об их освобождении по медицинским показаниям. Ранее американское министерство внутренней безопасности отказывалось освобождать россиян. Иностранные чиновники говорили о том, что согласно законодательству страны обязаны содержать семью под стражей до рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища. Дополнительно в ведомстве отрицали заявления о плохих условиях содержания мигрантов. Сотрудники уточнили, что профильное учреждение оборудовано всем необходимым для размещения семей. Они заметили, что в Центре дети получают надлежащую медицинскую помощь, питание и образование. Компания CoreCivic, которая управляет центром по федеральному контракту, объявила журналистам, что здоровье и безопасность задержанных остаются для нее основными приоритетами.

Фото: официальный сайт NBC News (фотография предоставлена семьей)