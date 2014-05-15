В Самарской области рассказали о выплатах пострадавшим и семьям погибших в аварии около Сиде.

Семьям погибших в ДТП в Турции выплатят по миллиону рублей. Об этом журналистам рассказал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Чиновник уточнил, что компенсацию также получат пострадавшие, у которых диагностированы травмы средней степени тяжести и тяжелые. По 500 тысяч рублей будет выплачено каждому пациенту. Всем, кто оказался в этой аварии власти региона предоставят по 200 тысяч рублей.

Самарская область окажет пострадавшим людям помощь. Семьям погибших выплата будет произведена в размере 1 миллиона рублей. Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области

Напомним, что смертельная авария в Турции, в которой погибли три россиянина, произошла 2 августа. ДТП зафиксировано в районе Сиде, когда группа направлялась в сторону аэропорта Анталии. Водитель не справился с управлением и пересек разделительную полосу. После этого транспорт перевернулся. В автобусе находились 22 наших соотечественника.

Мурашко: трое пострадавших при ДТП в Турции россиян прооперированы.

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