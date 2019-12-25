Мурашко: трое пострадавших при ДТП в Турции россиян прооперированы

Еще 10 россиян будут выписаны сегодня из больницы.

Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил журналистам, что трое пострадавших при ДТП в Турции прооперированы. Речь идет о пострадавших в Анталии соотечественниках, которые направлялись на автобусе из Манавгата до аэропорта. Сейчас эти трое пациентов находятся под наблюдением специалистов. Еще около 10 граждан РФ, пострадавших в аварии, готовятся к выписке. Они покинут медицинское учреждение 3 августа.

На сегодняшний день, по информации министерства здравоохранения Турции, трое пациентов прооперированы, находятся под интенсивным наблюдением. Планируются сегодня к выписке в легком состоянии ... около 10 человек. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли три человека.

Фото: Правительство России