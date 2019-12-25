Губернатор Воробьев выделил 3 млн рублей поддержки семьям погибших на Украине

По его словам, президент РФ предусмотрел выплаты на федеральном уровне тем, кто отдал свою жизнь или получил ранения.

Семьи погибших на Украине военных из Подмосковья получат денежные выплаты. Соответствующий законопроект внес губернатор Московской области Андрей Воробьев. На эти нужды выделят три миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал 360.

Глава региона подчеркнул, что военная спецоперация на Украине не обходится без жертв. По его словам, президент РФ предусмотрел выплаты на федеральном уровне тем, кто отдал свою жизнь или получил ранения. Он со своей стороны вынес законопроект о денежных компенсациях семьям и попросил депутатов Мособлдумы поддержать это решение.

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