Глава семьи староверов из Приамурья сжёг мёртвого ребёнка

Известно, что у пары было четверо детей, которые находились на домашнем обучении и никогда не ходили в школу.

В селе Новотроицкое Благовещенского округа Приамурья глава семьи староверов сжёг тело мёртвого сына после родов супруги. О странной ячейке общества телеканалу "360" рассказали соседи.

Известно, что у пары было четверо детей, которые находились на домашнем обучении и никогда не ходили в школу. Также семья держала хозяйство, которое состояло из двух или трех лошадей, коз, баранов и двух больших алабаев. Кроме того, супруги держали ларёк, продавали там лепку, квас и чай. По словам соседа староверов, они совсем не общались с окружающими, однако в произошедшее трудно поверить. Ещё одна соседка всё же считает семейство подозрительным.

Они замкнутые люди были, жили сами по себе, дети в школу не ходили, [мать] на учете по беременности ни разу не стояла, всех детей дома рожала. Странные очень люди, говорили, секта у них. Собеседница телеканала "360"

По предварительным данным, женщина родила уже мёртвого младенца, а сама умерла при родах. Мужчина избавился от тела ребёнка, а труп жены отнёс в морг. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV