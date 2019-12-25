Семья с 10 детьми получила две квартиры в Петербурге

Трехкомнатная и пятикомнатная квартира находятся в одном доме.

В пятницу многодетная семья Ларкиных, в которой растут 10 детей, получила ключи от новой пятикомнатной и трёхкомнатной квартир в Приморском районе. Документы и новый холодильник в подарок семье вручил глава района Николай Цед. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

В течение 10 лет семья снимала трехкомнатную квартиру на Коломяжском проспекте. После переезда в Петербург у супругов родились четыре мальчика-погодка. Всего в семье 5 мальчиков и 5 девочек, старшему – 24 года, младшему – 4 года.

Семья Ларкиных попала в годовой жилищный план как многодетная семья, нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Но сами они хотели остаться именно в Приморском районе. Чтобы не ждать квартиру подходящей площади, семье предложили две квартиры общей площадью 183 квадратных метра.

Квартиры находятся в одном доме. В трехкомнатной квартире будут жить дети, которые уже закончили школу. А младшие останутся с родителями в пятикомнатной квартире.

В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку.

Фото: Piter.TV