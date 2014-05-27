Семья из пяти человек погибла в страшном ДТП в Сочи

Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением и врезался в портал тоннеля.

Авария, которая унесла жизни пяти человек, произошла в Сочи, вечером 26 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что в результате ДТП погиб водитель и четыре пассажира, трое из которых дети: 5, 10 и 13 лет. По предварительной версии, авария случилось в 22:10 на трассе-дублере проспекта. 42-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser двигался на большой скорости в условиях непогоды. В какой-то момент на скользком участке мокрой трассы мужчина потерял контроль над управлением транспортным средством и совершил лобовое столкновение с бетонным порталом въезда в тоннель.

Жертвами аварии стали водитель и четыре пассажира, трое из которых несовершеннолетние. В результате ДТП еще трое детей получили травмы, их оперативно доставили в больницу. По факту смертельного происшествия проводится процессуальная проверка.

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Видео: ВКонтакте/ГУ МВД России по Краснодарскому краю