Гражданин Румынии будет отбывать наказание в ИК строгого режима.

Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы за шпионаж по статье 276 УК РФ 24-летнего гражданина Румынии, который собирал для Украины данные о дислокации средств противовоздушной обороны на территории Сочи. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что приговор вступил в законную силу. Фигурантом расследования стал давид Керчо 2002 года рождения. Российские силовые структуры объяснили, что отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима

За помощь в получении интересующей противника информации украинский куратор пообещал гражданину Румынии оказать содействие в безопасном выезде из России и вступлении в запрещенное на территории РФ вооруженное формирование Украины для участия в боевых действиях против нашей страны. ЦОС ФСБ РФ

Известно, что в августе 2024 года иностранец в Краснодарском крае по заданию украинских спецслужб осуществил сбор и передачу сведений о местах дислокации ПВО. В результате проведенных сотрудниками ФСБ оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был пойман. Следственным отделом в отношении него было расследовано уголовное дело.

В Донецке лжесотрудника ФСБ задержали за угрозы оружием.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России