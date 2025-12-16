Трое туристов встретили медведей в горах Сочи и потерялись

В горах Красной Поляны развернули операцию по поиску заблудившихся туристов.

Туристы встретили медведей во время восхождения по горам курорта Красная Поляна в Сочи. Люди испугались и убежали в лес, но не смогли найти обратный путь, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Сначала спасателям поступила информация о 25-летней жительницы Москвы, которая заблудилась в районе перевала Медвежьи ворота на высоте около 1,9 тысячи метров. Вскоре стало известно еще о двух туристах, 18-летнем и 21-летнем жителях Сочи, потерявшихся в этом же районе.

Благодаря звуковым сигналам сотрудники МЧС установили местоположение девушки и молодых людей. Иим помогли выйти из горнолесной местности и доставили в поселок Красная Поляна. В МЧС отметили, что свои маршруты туристы не регистрировали.

Ранее мы сообщали, что в Карачаево-Черкесии в районе пещеры Дженту пропала туристическая группа. Спасатели нашли на месте их привала палатку.

Фото: Magnific