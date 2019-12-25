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Примерно 24 тысячи петербуржцев за сутки сдали тест на коронавирус
Сегодня, 17:44
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lizapoluda

Примерно 24 тысячи петербуржцев за сутки сдали тест на коронавирус

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Под наблюдением медиков находятся 582 человека.

По состоянию на пятницу, 11 сентября, в Петербурге 23789 человек прошли обследование на COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по распространению болезни.

Под наблюдением медиков при этом находятся 582 петербуржца. Четверо из них помещены в обсерватор Курортного района.

Добавим, что за прошедшие сутки в Единую региональную информационно-справочную службу по коронавирусу поступило 185 обращений.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге коронавирусом заболели еще 216 человек.

Фото:  Piter.TV

Теги: коронавирус, санкт-петербург, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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