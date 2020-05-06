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Съемочную площадку "Дома-2" снесли

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Реалити-шоу получило новый участок земли рядом с предыдущим.

Съемочную площадку "Дома-2" снесли. Об этом рассказал глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, в Московской области снесли съемочную площадку "поляна" известного реалити-шоу. Это сделано ради второго этапа строительства дороги Марьино — Саларьево.

Павильоны и декорации полностью снесли, строительный мусор вывезли на спецплощадку для утилизации. Теперь территория готова для нового строительства.

Известно, что реалити-шоу получило новый участок земли рядом с предыдущим.

Ранее Настя Рыбка покинула шоу "Последний герой" после первой ночи.

Видео: ВКонтакте/ razvitie_metro_msk

Теги: дом 2, реалити шоу, телевидение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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