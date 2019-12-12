Настя Рыбка покинула шоу "Последний герой" после первой ночи

Команда звезд не захотела принимать в свой состав "охотницу на олигархов".

Неожиданный поворот событий произошел в первом эпизоде реалити-шоу "Последний герой. Зрители против звезд". Ради нового сезона шоу его органзаторы решили столкнуть его частых участников – знаменитостей – и зрителей, которые смогли бы ощутить все трудности жизни на необитаемом острове.

Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник. Однако мужская часть коллектива восприняла появление "эскортницы" в штыки и отказалась с ней общаться. Модели пришлось ночевать отдельно.

Позже участницы команды звезд предложили Рыбке пополнить команду зрителей, но та решила, что ей будет удобнее спать в гостинице, чем на песке. В итоге она покинула шоу.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка примет участие в новом сезоне шоу "Последний герой".

Участницей нового сезона передачи стала Владлена Веселова. Известно, что у петербурженки есть 17-летний сын и бизнес, который ей достался от одного из мужей. Владлена отметила, что её не очень пугают букашки и тараканы, с которыми она столкнется во время испытаний.

Видео: YouTube / Nastya Rybka