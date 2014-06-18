Иван Купреенко о принципах и премьере сериала "Вика-Ураган": Мне нравится прислушиваться к самому себе

Актер рассказал про борьбу с трудностями и премьере.

13 июня в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера нового комедийного сериала "Вика-Ураган" от компании Good Story Media (создателей сериалов "Ольга", "Исправление и наказание") и др. Главная героиня этой истории Вика (Аглая Тарасова) готова поставить на карту собственные благополучие, комфорт и даже свободу ради справедливости. И хотя проблемы обрушатся одна за другой, Вика будет виртуозно сносить каждую из них, чего бы ей это не стоило, ведь она – девушка-ураган.

Редакция Piter.tv поговорила с актёром Иваном Купреенко о съёмочном процессе, его герое в новом сериале и любимых местах Петербурга.

Иван, вы сыграли внука героини Татьяны Кравченко. Это история о сильной женщине с крышесносным характером. В жизни вы часто встречали таких женщин? Вас они больше привлекают или отталкивают?

— С женщиной со "стальными доспехами" я бы ни в коем случае не жил и не строил романтических отношений. Это всегда борьба и споры о том, кто сильнее, кто главнее и так далее. Для мужчин лучше всего, чтобы супруга была немного спокойнее, даже в каких-то моментах не понимала, что происходит. Такую девушку, как Вика-Ураган я рассмотрел бы в качестве подруги и человека, с которым можно вести "разговоры по душам", попросить совета. В целом я положительно отношусь к таким женщинам.

Что особенно запомнилось во время съёмок?

— Мне запомнился технический момент работы на площадке. Я оценил профессиональную работу режиссёра и сценаристов, которые разбирали с актёрами каждую сцену. Кроме того, нам необязательно было говорить в кадре слово в слово, поэтому работа проходила в гибком формате.

Этот проект ещё и про "ненужных" людей, которых, как правило, все шпыняют вместо того, чтобы помочь. А вы часто помогаете нуждающимся? Если да, то каким образом?

— Не буду врать, я нечасто помогаю нуждающимся людям, но недавно мы с женой передали несколько пакетов вещей для беженцев. Как-то раз со мной произошёл случай, когда я хотел помочь, но не смог это сделать. В Гатчине у нас есть детский дом, куда я собирался передать хорошие детские игрушки, которыми уже не играют мои дети. Однако столкнулся с возмущением со стороны работников детского дома, потому что они принимают только новые игрушки из магазина. Иногда я помогаю пьяницам, которые изобретательно просят на свой увеселительный отдых. Их часто можно заметить с яркими табличками, где текст — настоящее проявление творчества.

Главная героиня сериала вышла из тюрьмы. Были ли у вас когда-нибудь ситуации в жизни, связанные с криминалом? Если да, поделитесь, пожалуйста.

— Ну, я же мужчина, поэтому дух озорства, конечно, во мне присутствовал. Когда я был подростком и жил в Витебске, то со мной происходили интересные истории. Были задержания за мелкое воровство, во время техникума чуть не получил условный срок. Я спокойно прошёл через эти моменты, поэтому сейчас я добропорядочный гражданин.

Несмотря на то, что у Вики очень тяжёлая жизнь, она не отчаивается и верит, что всё будет хорошо. А вы позитивный человек? Как вы справляетесь с трудностями?

— В жизни я не очень хорошо отношусь к трудностям, наверное, как и все люди. На площадке и на сцене я всегда весел и позитивен, но дома могу побыть занудой или букой. Думаю, что многие ведут себя дома иначе. Если возникают какие-то проблемы, то я могу по ночам накручивать себя, попереживать немного. Абстрагироваться от этого мне помогают дети, они всегда весёлые. Рекомендую чаще играть со своими детьми, и всё будет хорошо.

Это сериал не только о тяжести бытия, но и о человеческих принципах. Расскажите о своих самых главных взглядах на жизнь?

— Я слушаю то, что сам считаю нужным. Многие полагают, что прислушиваться только к себе — это плохо, но я много раз наступал на грабли. Так, я слушал других людей, включая близких, а потом думал про себя: "Зачем же это делаю, если изначально знаю, что это всё не так, как задумывается". По этой причине мне нравится прислушиваться к самому себе.

С Петербургом вас связывает большая история. За что вы особенно любите наш город?

— Петербург — это лучший город Земли. Это "Зенит", это город, который дал мне актёрское образование. Место, где я познакомился с интересными людьми. Петербург можно любить даже за его серость.

Вы сейчас живёте в Петербурге? Если нет, то часто ли приезжаете?

— Сейчас я живу в Гатчине, потому что здесь меньше людей, и он чем-то похож на Витебск. Тут все свои, меньше пробок и приятная атмосфера. В Петербург я приезжаю на репетиции или на мероприятия, которые сам провожу.

Как любите проводить время в Петербурге?

— Я не очень люблю ходить по музеям, потому что за время студенчества уже побывал множество раз там с родственниками и друзьями. Мне больше нравятся парковые зоны, например, Таврический сад недалеко от Чернышевской. Там я совершал пробежки и гулял со страшим сыном. Очень нравится старый стадион "Петровский", где тебя продувает и промывает дождём как следует. Всё-таки какая-то душевная часть и шарм "Зенита" ещё присутствуют там.

Расскажите о самых знаковых местах города для вас?

— Долгое время жил на Петроградке. Я тогда поступил на учёбу, но на платную форму обучения. Общежития мне не дали, поэтому ютился 4 года на матрасе в мастерской во дворах на Каменноостровском. Раньше там находилась старая котельная. Петроградку и Горьковскую я люблю и знаю наизусть, но не жил бы там. Всё-таки коммуналки и плесень не место для семейной жизни.

Как вы наполняетесь энергией? Есть ли определённые ритуалы, места?

— Я наполняюсь энергией Петербурга в ночное время за рулём автомобиля. Для этого лучше всего выбрать хорошую погоду. Поскольку я жил во многих районах, то эти маршруты всегда разные. Могу насладиться петербургской ночью около Петроградки, заглянуть в район Чернышевской или Академической. О каждом из этих мест у меня есть свои воспоминания.

Фото: предоставлено организаторами