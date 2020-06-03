Премьера второго сезона "Ведьмака" планировалась в январе 2021 года.

В среду, 3 июня, стало известно о том, что съемки второго сезона "Ведьмака" возобновят в июле. Об этом сообщили журналисты издания Redanian Intelligence.

Отмечается, что съемки начнутся после некоторого подготовительного периода. Напомним, что студия находится в Великобритании. Съемки проведут с соблюдением мер, установленных правительством на территории страны.

Премьера второго сезона "Ведьмака" планировалась в январе 2021 года.

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